Умер актер культового сериала "Район Беверли-Гиллз" Дэвид Гейл: что известно

Дэвид Гейл умер в возрасте 58 лет. Он прославился благодаря популярному молодежному сериалу "Район Беверли-Гиллз", где сыграл роль жениха Бренди Уолш, по имени Стюарт.

О причинах смерти известного актера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Кэти Колменарес в Instagram.

Что известно о смерти Дэвида Гейла

Кэти Колменарес первой сообщила о смерти популярного актера в социальной сети. Она написала щемящее сообщение, но не стала разглашать подробностей его смерти.

"В моей жизни не было даже дня, чтобы ты не был со мной рядом, всегда мой дружеский всегда мой лучший друг, готовый столкнуться со мной чем угодно. Я буду держать тебя так крепко». каждый день в моем сердце ты, прекрасная любящая удивительная свирепый человек, скучаю по тебе каждую секунду каждый день навсегда, другого никогда не будет", - написала Кэти.

Таким образом, эта новость появилась в зарубежных СМИ, но также без каких-либо подробностей о дате и причине смерти актера.

Кадр из сериала "Район Беверли-Гиллз"

Чем прославился Дэвид Гейл

В начале своей карьеры мистер Гейл был избран для участия в восьми эпизодах сериала "Беверли-Хиллз, 90210" на канале Fox вместе с актрисой Шеннон Догерти. А также появлялся в сериалах "Саванна", "Скорая помощь" и "Робин Гудс".

Его кинокарьера была достаточно успешной и насыщенной, особенно в период 90-х годов, когда Дэвид был молод и имел огромное желание развиваться в своей профессии. Он нравился режиссерам и профессионально относился к своей работе.

Возможно, со временем появятся детали смерти Гейла и станет известна причина, ведь 58 лет - это достаточно ранняя смерть.