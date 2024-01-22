Умер известный украинский актер и писатель Евгений Хаит: что известно (фото)

21 января в Одессе умер известный актер, драматург и писатель Евгений Хаит. У него остановилось сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост украинского актера и народного депутата в Одесском городском совете в Facebook Олега Филимонова.

"Друзья! Ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался. И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло. Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек", - написал Филимонов.

Во Всемирном клубе одесситов также отреагировали на печальные новости. Его участники выразили соболезнования близким Евгения.

Евгений Хаит (фото: социальные сети)

"Ушел из жизни писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, наш друг Евгений Хаит... Вечная света о Евгении - в наших сердцах... Искренние соболезнования родителям Жени - Юлии и Валерию Исааковичу Хаиту..." - говорится в посте.

Прощание с Евгением Хаитом пройдет в фойе Одесской киностудии во вторник с 12:00. Актера похоронят на Таировском кладбище.

Евгений активно вел социальные сети и любил общаться с публикой (фото: instagram.com/evgeniy_hait)

Кто такой Евгений Хаит

Евгений Хаит был участником команды КВН Одесского государственного университета, актером "Джентльмен-шоу" и сценаристом "Голі та смішні".

Евгений Хаит во время работы (фото: социальные сети)

Друзья Евгения пишут, что он был настоящим мастером слова.

"Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор еще со времен наших после КВН гастролей. Как он любил жизнь! Он пел с ансамблем девушек. Он проводил кастинг для "Голих та смішних" и слыл знатоком женской красоты. Друг, без тебя так пусто и плохо! Почивай с миром", - написал Филимонов.