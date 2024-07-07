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Умер продюсер "Титаника" и "Аватара"

Воскресенье 07 июля 2024 11:20
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Умер продюсер "Титаника" и "Аватара" Джон Ландау (фото: instagram.com/jonplandau)
Автор: Иванна Пашкевич

Продюсер "Титаника" и "Аватаров" Джон Ландау умер в возрасте 63 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Associated Press.

Джон Ландау умер

Продюсера не стало в пятницу, 5 июля, в Лос-Анджелесе. В заявлении семьи причина смерти не указана, но Variety сообщает, что мужчина скончался от рака.

Джон Ландау родился 23 июля 1960 года в Нью-Йорке в семье кинематографистов.

Он получил образование в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии и начал свою карьеру в киноиндустрии, работая продюсером и вице-президентом Fox.

Умер продюсер &quot;Титаника&quot; и &quot;Аватара&quot;

Джон Ландау (фото: Википедия)

Его сотрудничество с режиссером Джеймсом Кэмероном оказало значительное влияние на киноиндустрию: он получил "Оскар" за фильм "Титаник" и был номинирован также за "Аватар" и "Аватар: Путь воды".

Кэмерон прокомментировал смерть коллеги в заявлении The Hollywood Reporter.

"От нас ушел великий продюсер и великий человек. Джон Ландау верил в мечту о кино. Он был убежден, что кино - это высшая форма человеческого искусства, а чтобы снимать фильмы, сначала нужно самому стать человеком. Его будут помнить как за его огромную щедрость духа, так и за сами фильмы", - сказал он.

Недавно мы рассказывали, что в США умер видный украинский изобретатель и пластун Любомир Романков.

Также мы писали, что в Эстонии умер украинский писатель и журналист Олег Гончаренко.

При создании материала были использованы источники: Variety, The Hollywood Reporter.

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