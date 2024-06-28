В США умер выдающийся украинский изобретатель и пластун Любомир Романкив

В США в ночь на 28 июня на 93-м году жизни скончался выдающийся украинский изобретатель, меценат и деятель национальной скаутской организации "Пласт" Любомир Романкив.

РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах трагического события и достижениях Романкива.

Сообщение о смерти

О смерти выдающегося украинца сообщил историк, политический и общественный деятель, председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью (по украинскому времени) в США скончался украинский изобретатель, начальный пластун Любомир Романков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он был третьим украинским Chief scout, который в 90-е годы привлек и инвестировал в развитие украинского скаутинга "Пласт" не менее 500 тысяч долларов, а также профессионализировал центральный офис "Пласт" в Украине.

"Именно его усилиями в значительной степени украинский скаутинг стал самым массовым молодежным движением в Украине", - отметил историк.

Он добавил, что Романкив - автор и соавтор более 65 патентов.

"В частности именно он придумал, работая ведущим инженером ІВМ, как записывать и считывать информацию с жестких дисков. Каждый раз, когда включаем компьютер - начинает работать не менее 7 изобретений украинца Романкива. Его имя занесено в галерею славы в США", - подчеркнул Юзич.

"Теплой Вечной Ватры Тебе, Друг. СКОБ", - добавил пластун.

Жизнь и достижения Романкива

Любомир Романкив родился 17 апреля 1931 года в городе Жовква Львовской области.

В 12 лет стал членом тогдашнего тайного "Пласта", действовавшего под нацистской оккупацией под легальным названием "Воспитательные сообщества украинской молодежи" (ВСУМ).

После Второй мировой войны продолжил свое пластование, вступив в 1946 году в "Пласт" в баварском городе Берхтесгаден.

Воспитанник кружка "Волки" в шалаше имени Святослава Завоевателя. Успешно прошел всю юношескую пластовую образовательную программу, постигнув степень "пластуна-скоба".

Еще в Германии Романкив прошел все возможные тогда вызовы пластовых воспитанников - новаторских и юношеских. А переехав в Канаду, параллельно со строительством своей профессиональной карьеры, стал соорганизатором "Пласта" в Эдмонтоне.

Организовал там шалаш юношей и новое гнездо. Более 10 лет посвятил воспитательной работе в "Пласте", работая непосредственно с детьми (после переезда в США в 1958-1961 годах был еще юношеским воспитателем в Бостоне).

Инициатор приобретения пластового дома в Эдмонтоне и первых сборов средств на этот дом. Организатор многих пластовых военных лагерей.

"В конце концов стал одним из ключевых лидеров "Пласта" в диаспоре. В 1990-х годах, как председатель Главного пластового совета принимал непосредственное участие в первых четырех съездах возрожденного "Пласта" в Украине", - отметил Юзич.

По его словам, Романкив также собрал средства и "лично организовывал делегацию Украины на мировых джемборах в Голландии и Чили - где украинский контингент чуть ли не впервые официально получил статус не гостей, а полноценных участников".

"Одни только Нидерланды нуждались в 45 000 долларах, которые он и нашел", - добавил историк.

Наконец, Романкив был инициатором и участником первого Всеукраинского скаутского джембора, который состоялся в 1996 году на Закарпатье с участием делегаций многих скаутских организаций Украины и Европы.

"Именно он впервые не только теоретически поставил задачу развертывания "Пласта" по всей Украине, но организовал системное финансирование этого проекта в первые 5 лет. После этого инициативу подхватил Богдан Гаврилишин", - подытожил Юзич.

Публикация Юзича (скриншот: facebook.com/serdukus)

Помимо такого участия в движении "Пласт" Романкив достиг невероятных высот как ученый и изобретатель.

Он являлся ведущим экспертом компании IBM в области компьютерных технологий.

Стал соизобретателем (вместе с Дэвидом Томпсоном) процессов создания тонкопленочных индуктивных и магниторезистивных микроголовок для записи информации (которые сделали возможным появление жестких дисков и персональных компьютеров).

Занимал кресло директора отдела электрохимической технологии и магнетизма Исследовательского центра корпорации IBM.

Значительная часть работы Романкива была связана с изучением магнитных материалов, рефлективными дисплеями и медными процессами (с 1955 года он был инженером химии). Являлся также доктором металлургии и материаловедения.

За значительные достижения получил медаль Перкина (высшее отличие Общества химической промышленности США), медаль Витторио де Нора от Электрохимического общества США, награду памяти Морриса Н. Либмана от Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), в 2000 году стал "Изобретателем года" по версии Ассоциации прав интеллектуальной собственности Восточного Нью-Йорка, а в 2001 - "Изобретателем года" по версии Ассоциации права интеллектуальной собственности Нью-Йорка.

Получил 13 наград за выдающиеся изобретения и вклад от IBM и 25 наград за изобретения и достижения.

В марте 2012 года Любомир Романкив был введен в Зал национальной славы США и стал одним из десяти изобретателей (вместе со Стивом Джобсом), удостоенных такой чести.