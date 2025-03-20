Умер легенда Формулы-1 и ведущий Top Gear Эдди Джордан: какая причина смерти

Причина смерти

Ирландский бизнесмен умер от онкологического заболевания. В последнее время он боролся с "агрессивной" формой рака простаты и мочевого пузыря, которое было диагностировано в марте 2024 года. Вскоре болезнь распространилась на позвоночник и таз.

В конце 2024 года Джордан рассказывал, что уже прошел четыре курса химиотерапии и что ему предстоит еще два. Тогда он призвал всех мужчин не бояться проходить обследование, чтобы следить за своим здоровьем.

30 марта Эдди Джордану должно было исполнится 77 лет.



Эдди Джордан (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)

Что известно про Эдди Джордана

Он родился в Ирландии в 1948 году.

В 1970-х и в начале 1980-х годов выиграл чемпионат Ирландии по картингу, участвовал в гонках в таких категориях, как Формула Форд, Формула-3 и Формула-2, а также в престижных гонках 24 часа Ле-Мана.

В 1991 году основал свою команду под названием "Джордан" в Формуле-1, которая существовала до 2005 года.

В 1991 году Эдди Джордан дал возможность дебютировать в Формуле-1 тогда еще никому неизвестному Михаэлю Шумахеру. За команду Джордана выступали такие известные гонщики, как Рубенс Баррикелло, Эдди Ирвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Физикелла, Хайнц-Харальд Френтцен, Мартин Брандл, Дэймон Хилл и Жан Алези.



Эдди Джордан и Михаэль Шумахер - архивное фото (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)

Помимо своей карьеры в Формуле-1, Джордан был увлеченным музыкантом и играл на барабанах в собственной группе V10.

Также был комментатором на BBC с 2009 по 2011 год, после чего ушел в отставку в 2015 году.

В 2016 году он присоединился к Channel 4 в качестве ведущего аналитика, а также был назначен одним из новых ведущих программы Top Gear.



Эдди Джордан (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)

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