Умер культовый рок-музыкант и актер Дэвид Йохансен

Умер Дэвид Йохансен - культовый рок-музыкант, вокалист легендарной группы New York Dolls, и актер, который повлиял на мировоззрение нескольких поколений артистов. Ему было 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал People .

Что стало причиной смерти Йохансена

Дочь Йохансена Лия Хеннеси сообщила, что он " мирно умер дома " в Нью-Йорке в пятницу, 28 февраля.

"Он умер, держа за руки свою жену Мару Хеннесси и дочь Лию, под солнечным светом, в окружении музыки и цветов", - сказала Лия.

75-летний фронтмен группы New York Dolls боролся с четвертой стадией рака головного мозга. Кроме того, его состояние было ухудшено еще и переломом позвоночника, который он получил в результате падения в ноябре 2024 года.

При этом, как отметила дочь артиста, " после десятилетия серьезно подорванного здоровья он умер естественной смертью".

"Дэвид и его семья были глубоко тронуты излиянием любви и поддержки, которую они недавно почувствовали в результате того, что рассказали о своей проблеме (в 2024 году семья Йохансена призналась СМИ, что у артиста рак - Ред.) . Он был благодарен, что имел возможность общаться со многими друзьями и семьей до того, как умер", - говорится в заявлении женщины.

Биография и творчество Дэвида Йохансена

Будущий культовый артист родился в США в 1950 году. Дэвид стал известным в 1971 году как вокалист скандальной глэм-рок группы New York Dolls.

Коллектив опередил свое время, сочетая рок-н-ролл с панк-эстетикой, что вдохновило будущее поколение панк-рокеров, включая The Ramones и Sex Pistols.

После распада группы в 1977 году Йохансен начал сольную карьеру, экспериментируя с различными жанрами. В 1980-х он создал образ Buster Poindexter, под которым исполнял джазовые и свинговые композиции, в частности хит "Hot Hot Hot".

Кроме музыки, Йохансен также снимался в фильмах и сериалах, среди которых знаменитая картина "Новая рождественская сказка" 1988 года (он сыграл Дух Рождества прошлого) и телехит "Закон и порядок".

Дэвид Йохансен в фильме "Новая рождественская сказка"

Йохансен остается культовой фигурой рок-музыки, чей стиль и сценическая манера вдохновили многих артистов.

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