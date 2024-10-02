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Впервые после комы: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери

Среда 02 октября 2024 17:55
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Впервые после комы: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери Шумахер во время соревнований (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер впервые за долгие годы вышел в свет. Как известно, в 2013 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах во французских Альпах, и был введен в искусственную кому.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский таблоид The Mirror.

55-летний Шумахер присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии, которая состоялась 28 сентября на роскошной вилле на Мальорке. Эта вилла была приобретена женой Шумахера, Коринной, в 2017 году у президента "Реал Мадрид" Флорентино Переса.

Отметим, что на торжестве было около 100 гостей, однако их попросили сдать свои мобильные телефоны, чтобы они не смогли сфотографировать Шумахера. Дело в том, что его супруга ранее проявляла крайнюю осторожность, когда дело касалось того, кому разрешено видеться с ее мужем после трагедии и комы.

Впервые после комы: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери

Дочь Шумахера со своим избранником (фото: instagram.com/gina_schumacher)

Отмечается, что появление Шумахера на публике демонстрирует изменение в поведении Коринны. Ожидается, что Михаэль в ближайшее время также посетит свадьбу своего сына Мика.

Впервые после комы: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери

Легендарный гонщик со своими детьми (фото: instagram.com/gina_schumacher)

Почему Михаэль Шумахер был в коме

29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями выехал на горнолыжную трассу курорта Мерибель во французских Альпах. Знаменитый гонщик выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону. Споткнувшись о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, он упал и ударился правой стороной головы о выступ скалы. От удара шлем, в котором был Шумахер, раскололся.

Ему были проведены две нейрохирургические операции, он был введен в искусственную кому.

16 июня 2014 года Шумахера вывели из состояния комы, в которой он находился 207 дней. С тем пор знаменитый гонщик не показывался на публике.

В прошлом году телеведущий Флориан Кениг анонсировал новый документальный фильм о жизни и достижениях легендарного гонщика Формулы-1.

Впервые после комы: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери

Шумахер во время соревнований (фото: instagram.com/michaelschumacher)

Ранее брат Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии здоровья.

А также Виктор Розовый впервые после тяжелого ранения рассказал, что делал на фронте.

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