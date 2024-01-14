Умер 5-летний сын известного музыканта. Мальчик так и не вышел из комы после удаления молочных зубов

Умер 5-летний сын известного музыканта и бандуриста Виктора Пашника Верес, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу отца мальчика.

Велес Пашник был в глубокой коме с начала декабря

Музыкант сообщил о трагическом инциденте 28 декабря. Он рассказывал, что врачи констатировали у его сына смерть головного мозга.

После этого информации о состоянии здоровья мальчика не было.

"Лети наш мальчик, лети... Всем нам с небес свети... Покойся с миром, любимый наш Лесюня!", - написал вечером 13 января Виктор Пашник в соцсетях.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

С чего все началось

8 декабря Виктор и Марианна Пашники отвели своего сына Велеса в частную клинику Ori-Dent с целью удаления двух молочных зубов.

Ребенок испытывал сильный страх перед посещением стоматологов, и все предыдущие попытки использовать обычные методы оказания медицинской помощи не давали результата.

Виктор Пашник с семьей (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Потому врачи предложили провести удаление больных зубов под общим наркозом.

Во время операции у мальчика произошла остановка сердца и его госпитализировали в реанимацию детской больницы.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

29 декабря отец Велеса сообщил, что сын находится в глубокой коме, и у ребенка диагностировали смерть мозга из-за неправильно проведенной процедуры удаления молочных зубов.

После обнародования этого факта полиция начала уголовное расследование по статье 140 часть 2 Уголовного кодекса Украины ("Ненадлежащее исполнение врачом своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего").

Директор клиники, Роман Онисько, отказался комментировать ситуацию перед журналистами.

На официальных ресурсах клиники также не появились комментарии по этому случаю.