Ушла из жизни художница, создавшая панно на станции метро Крещатик

В возрасте 100 лет ушла из жизни известная киевская художница Оксана Грудзинская. Ее работы есть во всех уголках столицы - панно на станции метро Крещатик, павильоны на ВДНХ, гостиница Днепр, Национальный музей украинского декоративного искусства.

Оксана Грудзинская родилась в семье архитектора в 1923 году. С 1947 работала в экспериментальной мастерской художественной керамики института архитектуры Академии строительства и архитектуры УССР. Она использовала в мастерских экспериментальные поливы, расписывая их народными растительными орнаментами, изображениями животных.

В начале 1970-х Оксана Грудзинская работала в Художественном фонде Украины, в частности на комбинате монументального и декоративного искусства. Там работала над монументальными произведениями из керамики: барельефами, майоликовыми панно, мозаикой. Ее работы есть в санатории "Донбасс" в Славянске, Дворце культуры "Азот" в Ровно, в интерьере Дома связи г. Деражня в Хмельницкой области, рафинадном заводе в Сумах.

А в 1964 году она оформила стену ресторана в гостинице "Днепр" в Киеве: художница вместе с коллегами создала 600 керамических блюд, и ими укрыли стену. Грудзинская проявила себя как неординарная монументалистка. В 1990–2010 гг. она преподавала живопись на кафедре керамики Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

"Каждый, кто бывал в киевском метро на станции Крещатик, любовался этими прекрасными панно с украинскими характером и душой. Автор - художница Оксана Аркадиевна Грудзинская, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей. Сегодня Оксана Аркадиевна пошла в засветы. Светлая и добрая память... ", - написала Анжелика Рудницкая.

Оксана Грудзинская и ее работы (фото: facebook.com/Анжелика Рудницкая)