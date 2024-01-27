Редкое явление заметили на станции "Вернадского": смотрите, как выглядят "снежные пончики" (фото)

Полярники станции "Академик Вернадский" показали редкое явление, которое редко можно встретить даже в Антарктике. Им удалось увидеть и сфотографировать удивительные "снежные пончики".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook -страницы Станции.

"А вы когда-то видели свитки из снега? Их также называют снежными рулонами, пончиками или снежками ветра. Это многослойные свертки снега, внутри которых обычно есть пустота. Они могут быть как совсем небольшими - от нескольких сантиметров в диаметре, так и достаточно заметными - диаметром более метра, напоминащими тюки сена на поле", - рассказали полярники.

"Снежные пончики" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В посте объясняется, что такое явление достаточно редкое даже для Антарктики. Впрочем, увидеть "пончики" можно не только там. Все дело в том, что для появления снежных завитков нужны определенные погодные условия, а именно:

образование двух разных слоев снега, нижний должен быть подмерзшим или покрытым коркой льда, а второй свежим и рыхлым, к тому же еще и влажным. Первый слой выступает в роли "подложки" и не прилипает ко второму

температура воздуха выше 0 градусов

"кроткая" сила ветра, чтобы он мог перемещать комки снега, но не разрушать их.

Редкое явление на станции "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Также для формирования рулонов в основном нужен склон - тогда они легче сворачиваются. Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь", - объяснили полярники.

"Поскольку внутри свертка снег - свежий и имеет небольшую плотность, то он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда он образуется сразу во время заворачивания снежного одеяла). И, как выяснил недавно наш биолог и искусный фотограф Сергей Глотов, через такие отверстия можно делать очень хорошие снимки", - добавили они.