"Могут бить крыльями по голове": украинские полярники показали птиц, которые никого не боятся

Полярники станции "Академик Вернадский" на соседних островах обнаружили малышей южнополярных поморников. Как оказалось, такие птицы никого не боятся, даже людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем особенные птицы и как они защищают своих детей.

Как выглядят птицы

У поморников участие в высиживании яиц и кормлении детей принимают оба партнера. На видео как раз можно наблюдать, как второй родитель возвращается на гнездо, садясь на яйцо и беря под опеку птенца.

Полярники отметили, что эти птицы очень агрессивно защищают своих детей. Как оказалось, они не боятся никого, в том числе людей. Если они решат, что кто-то угрожает малышам, то даже могут бить его крыльями по голове.

Однако вне мест гнездования поморники нередко интересуются деятельностью людей.

"Однажды один из них даже подъехал к острову на лодке наших полярников", - говорится в сообщении.

Чем еще особенны птицы

В пределах гнездового ареала у взрослых антарктических поморников нет естественных врагов.

Более угрожающими факторами являются неблагоприятные погодные условия. Кладки и птенцы могут быть затоплены талыми водами или засыпаны внезапно выпавшим снегом.

Длительные штормы затрудняют поиск корма, в результате чего взрослым птицам грозит гибель от голода.

Молодые птицы покрываются перьями в феврале - начале марта, а в конце марта молодые особи начинают летать.

Половой зрелости антарктические поморники достигают в 5-6 лет. Продолжительность жизни составляет 20 лет.

Поморник антарктический (фото: wikipedia)