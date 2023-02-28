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А вы знали, что у пингвинов есть детсады? Украинские полярники поделились милыми фото

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Антарктида, Вторник 28 февраля 2023 17:55
А вы знали, что у пингвинов есть детсады? Украинские полярники поделились милыми фото Украинские полярники показали милые фото пингвинов в яслях (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" поделились с пользователями сети милыми фото пингвинов в яслях. Оказывается, животные могут образовывать что-то вроде детских садов и следить там за своими детьми.

Об этом сообщают на странице станции в Facebook.

Как пингвины образуют ясли

У пингвинов ясли - это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан.

"Птенцы собираются в небольшие группы, за которыми присматривает несколько взрослых пингвинов. Родители в это время могут вместе отправляться на охоту за крилем, а возвращаясь, кормят малышей, причем только своих: их они выделяют безошибочно", - говорится в сообщении полярников.

По их словам, в это время уже можно наблюдать интересные картины, когда большие пингвины размером почти с родителей бегают за ними и просят есть. В свою очередь взрослые бегут от них.

Плавать в море и самостоятельно добывать криль малыши учатся после того, как прекращает линять, то есть сменит пух на перья. Этот процесс продолжается именно во время пребывания в яслях.

Также полярники напоминают, что самый распространенный вид пингвинов у украинской станции - это субантарктические пингвины. Сейчас на нашем острове их уже около 4300 человек.

Как выглядят ясли пингвинов

А вы знали, что у пингвинов есть детсады? Украинские полярники поделились милыми фотоА вы знали, что у пингвинов есть детсады? Украинские полярники поделились милыми фотоА вы знали, что у пингвинов есть детсады? Украинские полярники поделились милыми фото

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Ранее полярники поделились фотографиями влюбленных пингвинов ко Дню Святого Валентина.

Читайте также, как полярники оборонялись от колонии пингвинов.

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