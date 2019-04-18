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Вибори 2019: полярники отримали несподівану свободу

STYLERЖиття    18.04.2019 - 12:08
Вибори 2019: полярники отримали несподівану свободу
Колаж РБК-Україна

На вибори 2019 полярникам дозволили самостійно надрукувати бюлетені

Полярникам в Антарктиді дали повну свободу і дозволили самостійно виготовити бюлетені для голосування на виборах. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Виборча комісія спеціальної дільниці на антарктичній станції "Академік Вернадський" у вигляді виключення дозволила полярникам виготовити 13 бюлетенів для повторного голосування на виборах 21 квітня.

Вибори 2019: полярники отримали несподівану свободуФото: Станція Академік Вернадський (facebook.com/e.krasecha)

У повідомленні зазначається: "Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці № 801 052 територіального виборчого округу № 223, утвореної на полярній станції України, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для повторного голосування 21 квітня 2019 року на чергових виборах президента України безпосередньо цією комісією у кількості 13 штук, що на 0,5% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці".

До речі, у першому турі виборів президента України, на полярній станції проголосували 34 людини - 11 учасників 23-ї Української антарктичної експедиції 23 члена сезонного загону вчених 24-ї Української антарктичної експедиції.

Нагадаємо, раніше ми писали, як живуть в Антарктиді українські полярники. Ті дослідження, які ведуть українські вчені протягом останніх 20 років, мають серйозну вагу у світовій науці. А прогнозами українських метеорологів користуються вчені багатьох країн.

До речі, пінгвіни крадуть техніку на українській полярній станції в Антарктиді. Птахи заважають латвійським полярникам проводити наукові дослідження, викрадаючи необхідне обладнання у геологів.

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