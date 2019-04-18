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Выборы 2019: полярники получили неожиданную свободу

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 12:08
Выборы 2019: полярники получили неожиданную свободу
Коллаж РБК-Украина

На выборы 2019 полярникам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени

Полярникам в Антарктиде дали полную свободу и разрешили самостоятельно изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Избирательная комиссия специального участка на антарктической станции "Академик Вернадский" в виде исключения разрешила полярникам изготовить 13 бюллетеней для повторного голосования на выборы 21 апреля.

Выборы 2019: полярники получили неожиданную свободуФото: Станция Академик Вернадский (facebook.com/e.krasecha)

В сообщении отмечается: "Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка № 801 052 территориального избирательного округа № 223, образованного на полярной станции Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины непосредственно этой комиссией в количестве 13 штук, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке".

К слову, в первом туре выборов президента Украины на полярной станции проголосовали 34 человека - 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых 24-й Украинской антарктической экспедиции.

Напомним, ранее мы писали, как живут в Антарктиде украинские полярники. Те исследования, которые ведут украинские ученые на протяжении последних 20 лет, имеют серьезный вес в мировой науке. А прогнозами украинских метеорологов пользуются ученые многих стран.

Кстати, пингвины воруют технику на украинской полярной станции в Антарктиде. Птицы мешают латвийским полярникам проводить научные исследования, похищая необходимое оборудование у геологов.

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