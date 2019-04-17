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Українцям розіслали запрошення до другого туру виборів

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 20:33
Українцям розіслали запрошення до другого туру виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00 21 квітня

Громадянам вже розіслані запрошення для голосування у другому турі виборів президента України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

У запрошеннях вказані номер виборчої дільниці, адреса та конкретне приміщення, в якому будуть розташовані кабинки. Проголосувати можна за умови предявлення одного з документів, які підтверджують громадянство України (паспорта, тимчасового посвідчення громадянина чи військового квитка).

"Запрошуємо взяти участь у повторному голосуванні з чергових виборів президента України, яке відбудеться 21 квітня.  Вас включено до списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці. Голосування проводиться з 8 до 20 години", - йдеться у запрошенні. 

Фото: запрошення на вибори (РБК-Україна)

Нагадаємо, місце голосування у другому турі виборів змінили 325 604 українця. Найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей - 58 968 і 29 784 відповідно. Перед першим туром понад 315 тис. громадян змінили місце голосування. 

Раніше повідомлялося, що голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що у ході голосування у першому турі виборів 2019 виборці зіпсували 224600 бюлетенів

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