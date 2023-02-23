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Польская полиция пять месяцев проводила в Украине тайную операцию по разминированию, - СМИ

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 09:42
Польская полиция пять месяцев проводила в Украине тайную операцию по разминированию, - СМИ Фото: польская полиция тайно разминировала Киевскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция Польши провела в Украине тайную операцию. Правоохранители разминировали Киевскую область в течение пяти месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.

Издание отмечает, что польская полиция согласилась на секретную миссию в Украине, в то время как другие страны не решались. Все правоохранители уже пересекли границу и выехали в Польшу.

Миссию начали после обращения Украины в ATLAS - полицейскую оперативную группу, объединяющую специальные контртеррористические подразделения Европейского союза. Украинцы просили направить саперов для разминирования освобожденных территорий.

По поручению главы МВД Польши была создана группа из 98 человек. В нее вошли пиротехники, медики и члены боевых групп. Польские саперы тайно работали в Украине в течение пяти месяцев. Они разминировали территории Киевской области. Одной из их первых задач, как отмечает издание, было разминирование территории одного из аэропортов под Киевом.

Всего за время миссии поляки обезвредили 2000 опасных предметов. Также они очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. Ни один из польских добровольцев не пострадал.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее сообщил, что ЕС выделит Украине 25 млн евро на разминирование территорий.

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