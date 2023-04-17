Кому нельзя есть клубнику, и в чем настоящая польза ягоды

На полках магазинов и рынков появляется все больше ранней клубники. И хотя стоимость зашкаливает - более 200 грн, украинцы обольщаются на ароматную летнюю ягоду. Однако использовать ее безопасно можно не всем.

Кому не стоит употреблять ягоду

По словам диетолога, несмотря на множество полезных свойств ягод клубники, некоторым людям все же следует ограничить ее употребление, или вообще от нее отказаться.

Клубника относится к продуктам-аллергенам. Поэтому аллергикам, маленьким детям и беременным женщинам нужно с осторожностью относиться к этой ягоде.

Клубника может ухудшить состояние тех, кто страдает язвенной болезнью или гастритами, поскольку содержащиеся в ней кислоты раздражают слизистую желудка.

При болезнях суставов допускается есть клубнику в ограниченном количестве, ведь она может стать причиной усиления подагрических болей.

Чем полезна ягода и в каком виде

Хотя из клубники можно готовить варенье, джемы, мармелады и т. п., самая полезная она в свежем виде.

Чтобы лакомиться ягодами с пользой для здоровья как можно дольше, их можно заморозить. Это самый лучший способ сохранить ценные ингредиенты надолго.

Факты о пользе клубники: