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Кому нельзя есть клубнику, и в чем настоящая польза ягоды

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Понедельник 17 апреля 2023 17:13
Кому нельзя есть клубнику, и в чем настоящая польза ягоды Чем полезна клубника и кому нельзя ее есть (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

На полках магазинов и рынков появляется все больше ранней клубники. И хотя стоимость зашкаливает - более 200 грн, украинцы обольщаются на ароматную летнюю ягоду. Однако использовать ее безопасно можно не всем.

Обо всех нюансах клубники рассказала диетолог Светлана Фус в Facebook.

Кому не стоит употреблять ягоду

По словам диетолога, несмотря на множество полезных свойств ягод клубники, некоторым людям все же следует ограничить ее употребление, или вообще от нее отказаться.

  • Клубника относится к продуктам-аллергенам. Поэтому аллергикам, маленьким детям и беременным женщинам нужно с осторожностью относиться к этой ягоде.
  • Клубника может ухудшить состояние тех, кто страдает язвенной болезнью или гастритами, поскольку содержащиеся в ней кислоты раздражают слизистую желудка.
  • При болезнях суставов допускается есть клубнику в ограниченном количестве, ведь она может стать причиной усиления подагрических болей.

Чем полезна ягода и в каком виде

Хотя из клубники можно готовить варенье, джемы, мармелады и т. п., самая полезная она в свежем виде.

Чтобы лакомиться ягодами с пользой для здоровья как можно дольше, их можно заморозить. Это самый лучший способ сохранить ценные ингредиенты надолго.

Факты о пользе клубники:

  • Ягода - источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов.
  • По концентрации витамина С уступает лишь немногим ягодам: в 8 средних ягодах витамина больше, чем в апельсине.
  • Мощное природное средство для профилактики ССЗ, онкологических, кишечных заболеваний.
  • Содержит всего 36-40 калорий на 100 грамм.

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