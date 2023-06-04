Клубника с таким удобрением будет крупной и сладкой: соберете по 1,5 кг с куста
Клубника несколько капризная садово-огородная культура, поэтому стоит за ней хорошо ухаживать, чтобы получить пристойный урожай. Получить сладкую и крупную ягоду вам поможет правильная подкормка.
Как это сделать, рассказали на YouTube канале Наша дача.
Какое удобрение нужно внести
Получить крупные ягоды вам поможет органо-минеральное удобрение. В нем должны быть следующие пропорции:
- 5 - азота
- 10 - фосфора
- 15 - калия
Именно за счет калия органическое вещество из листьев, успевших нарости с весны, перейдет в ягоды.
Такое удобрение можно приобрести в любом специализированном магазине. Главное - обратить внимание на указанные выше пропорции.
Запомните: клубника любит калийное удобрение во время наращивания ягод.
В чем особенность такого удобрения
Такая подкормка называется "калийной", ведь именно калий нужен клубнике на втором этапе вегетации. То есть когда она наращивает ягоды.
Если для наращивания листьев больше нужен азот, а для корней - фосфор (хотя он нужен всегда), то для ягод подойдут именно калийные удобрения.
Этот химический элемент поможет вырастить более крупную и вкусную ягоду. Интересно, что калий поможет так же и цветам: они будут крупнее и ярче.
Уже буквально дней через пять ягоды нальются соком и увеличатся в размере. Удобрение подойдет даже для молодых кустов.
Из зрелых, сильных растений вы можете собрать по 1-1,5 килограмма с куста.
Раньше мы писали также, почему клубника будет вырастать мелкой.
Кроме того читайте о удобрении из холодильника, с которым клубника вырастет крупной.