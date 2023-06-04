Полуниця з таким добривом буде крупною і солодкою: збиратимете по 1,5 кг з куща

Полуниця дещо примхлива садово-городня культура, тож варто за нею добре доглядати, щоб отримати гарний врожай. Отримати солодку і крупну ягоду вам допоможе правильне підживлення.

Як це зробити, розповіли на YouTube -каналі Наша дача.

Яке добриво треба внести

Отримати крупні ягоди вам допоможе органо-мінеральне добриво. В ньому має бути такі пропорції:

5 - азоту

10 - фосфору

15 - калію

Саме за рахунок калію органічна речовина з листя, яке встигло нарости з весни, перейде в ягоди.

Таке добриво можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Головне - звернути увагу на вказані вище пропорції.

Запам'ятайте: полуниця любить калійне добриво в час нарощування ягід.

В чому особливість такого добрива

Таке підживлення називається "калійним", адже саме калій потрібен полуниці на другому етапі вегетації. Тобто, коли вона нарощує ягоди.

Якщо для нарощення листя більше потрібен азот, а для коріння - фосфор (хоча він потрібен завжди), то для ягід підійдуть саме калійні добрива.

Цей хімічний елемент допоможе виростити більш крупну і смачну ягоду. Цікаво, що калій допоможе так само і квітам: вони будуть крупнішими і яскравішими.

Вже буквально днів за п'ять ягоди наллються соком і збільшаться в розмірі. Добриво підійде навіть для молодих кущиків.

Зі зрілих, сильних рослин ви можете зібрати по 1-1,5 кілограми з куща.