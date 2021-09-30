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В Україні з 1 жовтня відкриватимуть лише електронні лікарняні: як вони працюють

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Четвер 30 вересня 2021 18:50
В Україні з 1 жовтня відкриватимуть лише електронні лікарняні: як вони працюють В Україні з 1 жовтня запрацюють е-лікарняні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні влада збирається боротися з фіктивними документами за допомогою електронних лікарняних. Зокрема, вони допоможуть відстежити в реєстрі та перевірити кожен документ, який виписав лікар. Тому з 1 жовтня відбудеться перехід на електронну форму лікарняних.

Як працюватимуть е-лікарняні - читайте у матеріалі Styler нижче.

Яке нововведення відбудеться

З 1 жовтня після внесення лікарями даних медичних висновків щодо здоровʼя пацієнтів до Електронного реєстру листків непрацездатності на порталі Пенсійного фонду. Інформація про них буде доступна Фонду соціального страхування, де спеціалісти зможуть перевірити обґрунтованість висновків лікарів.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тисячі медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність.

Також голова додав, що зараз лише 100 лікарень не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах.

Як відкрити лікарняний

Тепер лікарі будуть заповнювати менше документів, а пацієнту не потрібно буде пам'ятати повну назву компанії, де він працює, або її адресу, адже все автоматично потраплятиме до системи.

Важливо, що не потрібно буде повторно йти до лікарні, якщо хвороба протікає згідно з планом лікування. Тому що все буде закриватися автоматично.

Окрім того, роботодавці й бізнес в автоматичному режимі будуть отримувати інформацію про те, хто з їхніх співробітників перебуває на лікарняному.

Потім, коли Пенсійний фонд отримав інформацію про формування медичного висновку то генерується електронний лікарняний. Тому його першого дня можуть побачити роботодавці й самі хворі.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ розповіли, чи можна отримати е-лікарняний дистанційно.

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