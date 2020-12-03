Як отримати омолоджуючий сон: вчені розкрили нові хронотипи

Вчені назвали нові хронотипи сну (ілюстративне фото: freepik.com)

Вчені розширили класифікацію денної активності людини і запропонували нові хронотипи замість існуючих двох категорій: "жайворонків" та "сов".

Експерти зі сну стверджують, що існує чотири "хронотипи сну", кожен з яких представлений різними тваринами. Про це повідомляє Metro.co.uk.

Американський дослідник доктор Майкл Бреус пояснив чотири різних типи сну у своїй книзі "Сила часу" і детально описав, як визначити, до якого хронотипу ви належите, і, отже, коли ви відчуєте втому і коли будете найбільш продуктивні.

Які з'явилися нові хронотипи

Дельфіни

У дельфінів чутливий сон, і вони прокидаються при найменшому шумі. Щоб заснути або прокинутися, їм потрібно докладати зусилля. Дельфіни, як правило, відчувають втому більшу частину дня. Вечорами вони часто досить розпорошені.

До цієї категорії потрапляє близько 10% людей.

Лев

Леви за натурою зазвичай прокидаються рано. Здавна таким людям довіряли ранкову зміну охорони групи. Вони мають тенденцію "втрачати пар" протягом дня. Леви воліють відправлятися на бокову раніше.

До цієї категорії потрапляє близько 15% людей.

Ведмідь

У ведмедів є енергетичний цикл, який підіймається й опускається разом із сонцем. Вони найбільш продуктивні при денному світлі. Зазвичай ведмеді прокидаються перед сходом сонця. Після полудня вони можуть трохи розслабитися, і зазвичай втомлюються до кінця дня.

До цієї категорії потрапляє близько 50% людей.

Вовки

Вовки лягають пізніше і сплять довше. Коли леви прокидаються, вовки тільки починають засипати. Прокидатися рано таким людям дуже непросто. У них зазвичай буває приплив енергії наприкінці дня. Найкраще вовки думають ночами.

Тільки близько 15% людей попадають до цієї групи.

Чому важливо враховувати свій хронотип

Доктор Бреус каже, що визначення хронотипу сну - це ключ до визначення того, коли ви будете найефективніші, а також до кращих способів використання своєї енергії протягом дня. Експерт стверджує, що розуміння вашого хронотипу може допомогти вам встановити ідеальний час, коли лягати спати, і для неспання, а також допоможе краще організувати свій графік.

Наприклад, якщо ви знаєте, що ви Вовк, ваша максимальна продуктивність припадає на середину дня, тому ви можете запланувати більш інтенсивну роботу на середину дня. Якщо ви Лев і найбільш пильні вранці, ви будете знати, що планувати більшість своїх завдань потрібно до полудня.

Бреус зауважує у своєму блозі, що працювати проти своїх природних потреб, наскільки це може здатися вигідним у цей момент, насправді - непродуктивно.

"Розуміння ваших особистих циркадних годин (і того, як вони працюють) може допомогти вам отримати омолоджуючий нічний сон і вести щасливе і здорове життя", - додав він.

Як працюють хронотипи сну

Експерти зазначають, що ваш хронотип визначає вашу індивідуальну природну схильність засинати та прокидатися в певний час доби. Згідно з наукою про циркадні (добові) ритми, на наші біологічні годинники впливає наявність яскравого світла і, зокрема, вироблення мелатоніну. Але не всі засинають, коли сідає сонце.

Хронотипи пояснюють, чому деякі люди краще працюють з іншим режимом сну. Чому одні люди відчувають прилив сил пізно вночі, в той час, як інші вже сплять о дев'ятій вечора, а на світанку сповнені енергії.

"Ваш хронотип залежить від довжини вашого гена PER3 і залежить від генетичних, екологічних і вікових факторів. Ваш хронотип впливає на рівень гормонів, метаболічні функції та температуру тіла, і це лише деякі з них. Хоча ми не можемо активно змінювати свій хронотип, наші хронотипи можуть змінюватися в міру старіння нашого тіла і мозку (ось чому чимало людей стають "ранніми пташками" в більш пізні роки)", - пояснює доктор Бреус.

Нагадаємо, нещодавно вчені приголомшили наслідками недосипання для нашого здоров'я.

Також ми писали про те, що вчені провели дослідження і встановили, що неправильний сон може серйозно позначитися на здоров'ї людини і навіть призвести до смерті.