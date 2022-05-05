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В Україні великі зміни для школярів та абітурієнтів: що нового

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Четвер 05 травня 2022 10:49
В Україні великі зміни для школярів та абітурієнтів: що нового Фото: Що зміниться у сфері освіти через війну (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Через війну в Україні істотно змінився освітній процес, зокрема було скасовано такі підсумкові етапи, як ДПА, ЗНО, ЄФІ та ЄФВВ. 1 травня набув чинності законопроект, який регламентує ці нововведення.

Що зміниться для учнів та абітурієнтів - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Учнів звільнять від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Звільнення від ДПА

Законом передбачено, що здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, тобто учні 11-х класів, звільняються від проходження ДПА.

Також від проходження державної підсумкової атестації буде звільнено здобувачів початкової та базової загальної середньої освіти, тобто учнів 4-х та 9-х класів.

Замість ЗНО буде мультипредметний тест, ЄФІ та ЄФВВ скасують

Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра буде здійснюватися в особливому порядку, тобто без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄФІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

ЄФВВ та ЄВІ - це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Зміни стосуватимуться також вступу до закладів фахової передвищої освіти. Так, у 2022 році прийом на навчання до таких закладів також здійснюватиметься в особливому порядку, визначеному Міністерством науки та освіти України.

Нагадаємо, що російські окупанти пошкодили понад 730 навчальних закладів в Україні.

Також повідомлялося, що вступний тест проводитимуть у три сесії.

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