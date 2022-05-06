В Україні скасували спрощений режим вивезення тварин за кордон: які правила діють

Фото: в Україні діють оновлені правила вивезення тварин за кордон (Getty Images)

В Україні скасували спрощений режим вивезення домашніх тварин в країни Євросоюзу. Його запровадили після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу леді Олену Зеленську в Telegram.

За оновленими правилами, що поширюються на собак, котів та тхорів, тварина має бути: ідентифікована за допомогою мікрочіпу;

вакцинована від сказу (щеплення діє) ;

мати актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

мати дійсний паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я. "Однак не хвилюйтесь - якщо чогось у вас немає, обов’язково повідомте про це прикордонника. У Польщі, приміром, вашому улюбленцю безкоштовно проведуть маркування та вакцинують від сказу", - йдеться у повідомленні.