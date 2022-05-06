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В Україні скасували спрощений режим вивезення тварин за кордон: які правила діють

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Україна, П'ятниця 06 травня 2022 11:53
В Україні скасували спрощений режим вивезення тварин за кордон: які правила діють Фото: в Україні діють оновлені правила вивезення тварин за кордон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні скасували спрощений режим вивезення домашніх тварин в країни Євросоюзу. Його запровадили після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу леді Олену Зеленську в Telegram.

За оновленими правилами, що поширюються на собак, котів та тхорів, тварина має бути:

  • ідентифікована за допомогою мікрочіпу;
  • вакцинована від сказу (щеплення діє) ;
  • мати актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;
  • мати дійсний паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я.

"Однак не хвилюйтесь - якщо чогось у вас немає, обов’язково повідомте про це прикордонника. У Польщі, приміром, вашому улюбленцю безкоштовно проведуть маркування та вакцинують від сказу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я спростило процес отримання лікарняного для вагітних громадянок України, що знаходяться за кордоном.

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