Полтавская - белая, Подольская - черная: как угадать регион по вышивке

По его словам, вышивка Полтавской области преимущественно выполнялась белыми нитками, Подолье отличалось черной вышивкой, а Полесье - красной. В то же время в Карпатском регионе доминирует полихромия - сочетание многих цветов в одном изделии.

"Это прослеживается в колорите вышивки, в цветовой гамме", - говорит эксперт.

Отличается и крой рубашек: уставные и безуставные рукава, тип пришивания, длина изделия - все эти детали указывают на региональную принадлежность. Знать их - значит лучше понимать географию и историю вышивки.

Рубашка из окрестностей Харьковской области. Фабричное хлопковое полотно, полностью ручная вышивка (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

По каким канонам создавали вышитые сорочки

Исследователь рассказывает, что женские рубашки были длинными в большинстве регионов Украины. Они имели свою четкую структуру.

"Крой традиционный, который был характерный для той или иной местности. Орнаменты, которые были характерны, цветовая гамма, композиция, размещение этих орнаментов, опять в зависимости от регионов", - рассказывает Владимир.

Крой мужской и женской рубашки также отличаются. Мужские в основном были туникообразные, они иначе кроились, чем уставковые женские рубашки.

"Размещение орнаментов. Если, например, на женских рубашках акцент делали на плечевой части, то на мужских рубашках украшали воротник, манжеты и на конец рубашки", - делится исследователь.

Стрий из Херсонской области (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)