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Під Полтавою вибухнула газова труба: відео з місця аварії і всі подробиці

Лубни, Субота 09 січня 2021 17:16
Під Полтавою вибухнула газова труба: відео з місця аварії і всі подробиці
Вибух  на газопроводі у Лубнах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В Полтавській області стався потужний вибух. Повідомляється, що вибухнула газова труба біля села Калайдинці. Вибух на газопроводі у Лубнах стався 9 січня близько 16:20.

Про це повідомляє АТ "Лубнигаз" Facebook.

"Шановні споживачі. Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь ласка, якщо газ буде відключений, переконайтеся, що всі газові конфорки будуть закритими. Це надважливо!" – йдеться у зверненні.

Попередньо, надзвичайна ситуація торкнулася ГРС "Новаки" та ГРС "Вишневе" Оржиця.

В результаті аварії на магістральному газопроводі залишилися без газу населені пункти, які підключені до ГРС Куйбишеве (Вишневе). Це населені пункти Оржицького району: Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка.

У Telegram стали публікувати відео, записані недалеко від місця аварії.

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