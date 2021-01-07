Комуналка в Україні подорожчає на третину: розрахунки експертів

Комунальні платежі в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні у 2021 році зростуть тарифи на житлово-комунальні послуги, і в середньому внаслідок підвищення цін на опалення, гаряче і холодне водопостачання, а також електрику, комуналка подорожчає в середньому на 30%.

Про це розповіла координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "ОПОРА" Тетяна Бойко, передає "Апостроф".

Експерт зазначила, що з 1 січня в Україні підняли тарифи на газ і на електроенергію, що обов'язково спричинить зростання вартості теплопостачання та підігріву води.

"У 2021 році також зростуть тарифи на послуги водопостачання у зв'язку з подорожчанням електроенергії для водоканалів та інших складових", - говорить Бойко.

Згідно зі спільними думками фахівців, цього року комунальні платежі можуть подорожчати на третину.

Наприклад, якщо сім'я зараз платить за опалення 1000 гривень, то незабаром доведеться вже 1300 гривень, і якщо рахунок за воду становить 500 гривень, то незабаром буде 650 гривень.

"Це поки приблизні цифри. Але стосовно електроенергії можна оперувати більш точними даними. Уряд з 1 січня скасував пільговий тариф на перші 100 кіловат-годин на місяць, який становив 90 копійок за 1 кіловат-годину. Таким чином, всі побутові споживачі, незалежно від обсягу спожитої електроенергії, тепер платитимуть за тарифом 1,68 гривні за 1 кіловат-годину", - розповіла Бойко.

Експерт додала, що оскільки для багатьох домогосподарств місячне споживання до 100 кіловат-годин є цілком прийнятним, то тариф для них зріс майже вдвічі.

"Наприклад, якщо ще в грудні родина платила за світло 45 гривень, то в січні доведеться викласти 84 гривні", - пояснила вона.

Раніше повідомлялося, що українці будуть отримувати платіжки за комуналку з новою статтею витрат.

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