Под Полтавой взорвалась газовая труба: видео с места аварии и все подробности

Взрыв на газопроводе в Лубнах (коллаж: РБК-Украина)

В Полтавской области произошел мощнейший взрыв. Сообщается, что взорвалась газовая труба возле села Калайдинцы. Взрыв на газопроводе в Лубнах случился 9 января около 16:20.

Об этом сообщает АТ "Лубнигаз" в Facebook.

"Уважаемые потребители. Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это очень важно!" – говорится в обращении.

Предварительно, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица.

В результате аварии на магистральном газопроводе остались без газа населенные пункты, которые подключены к ГРС Куйбышево (Вишневое). Это населенные пункты Оржицкого района: Лазирки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка.

В Telegram стали публиковать видео, записанные недалеко от места аварии.

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