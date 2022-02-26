Укрзалізниця продовжує свою роботу. Опублікований графік потягів

Після нападу Росії на Україну Укрзалізниця все так само продовжує свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

З Києва рейси на схід і захід відправляються із затримкою через зміну маршрутів і графіків руху безпечними шляхами, скасований тільки швидкісний поїзд до Костянтинівки.

Інтерсіті + 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатися до Києва. Посадка на 715-й триває.

Електрички до Вінниці та Хмельницького відправлятимуться з приміського вокзалу після 11: 00.

З Вінниці евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

Зі Львова рейси на Перемишль відправляються човниково один за іншим, посадка в порядку живої черги.

Із Запоріжжя евакуаційний рейс в 8:30.

З Харкова пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття 141/142 (113/114) Бахмут-Львів.

Додатково евакуаційні рейси об 11: 00 та 13: 00.