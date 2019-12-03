В Україні придумали, як повертати заробітчан: кредит під 5%

Заробітчанам обіцяють вигідні кредити (Колаж РБК-Україна)

Зеленський оголосив про програму повернення заробітчан і мігрантів

В Україні будуть стимулювати заробітчан і мігрантів повернутися пільговими кредитами. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. В країні буде запущена програма під назвою "Повертайся і залишайся".

"Перший етап - доступні кредити для власної справи для тих, хто хоче почати або розширити свій бізнес. Як це буде працювати? Сума кредиту 1,5 млн гривень на п'ять років. Ставки наступні - 5% для діючого або нового бізнесу, який створить не менше двох робочих місць; 7% для діючого або нового бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%", - зауважив Зеленський.

За словами голови країни, ставка в розмірі 9% пропонується тим, хто вже працює і має виручку від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити свою справу. Зеленський додав, що пізніше з'являться детальні умови та інформація про те, як це буде працювати.

Запускаємо нову державну програму: для тих, хто хоче повернутися в Україну; для тих, хто збирається шукати кращої долі за кордоном. Перший етап – доступні кредити для власної справи! 5%, 7% та 9%. Повертайся і залишайся! Деталі – скоро. Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Володимир Зеленський повідомив про запуск нової програми для повернення заробітчан