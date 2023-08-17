Польская железная дорога хочет возобновить рейс в Украину, который ездил 13 лет назад

Польский железнодорожный перевозчик хочет вернуть рейс из Украины, который последний раз ездил 13 лет назад. Однако пока продолжаются обсуждения целесообразности и путей запуска.

Что известно о рейсе

В последний раз рейс Сянок-Хыров курсировал в 2010 году. Но польский перевозчик был вынужден его приостановить из-за разорения вагонов контрабандистами и пограничной охраны.

Идея о возобновлении рейса появилась еще в середине июня. Если решение все же примут, поезд будет курсировать так: Санок - пограничный пункт в Кросьценко - Хиров - Санок.

Известно, что продолжаются исследования экономического равновесия, на которые выделили один месяц.

Сейчас подобный рейс курсирует у польско-украинской границы трижды в день, поэтому железнодорожный оператор имеет опыт работы на этой линии.

Обновленный рейс хотят продлить чуть более 10 километров до Кросьценко. Приведение поездов в Хиров открыло бы новый международный коридор, который позволил бы украинцам из Карпатского региона легко попасть в Польшу.

Укрзализныця планирует рейс Киев-Берлин

В 2023 году планируют запустить новый рейс Прага-Чоп и заезжать до станции Мостиска-2 во Львовской области.

Кроме того, в следующем году компания хочет запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Следует добавить, что такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, однако впоследствии он стал слишком убыточным.

Чешскся компания хочет также инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп-Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Для Украины такое сотрудничество означает развитие туризма в западных областях, что положительно повлияет на экономику. В настоящее время ведутся обсуждения новых проектов.