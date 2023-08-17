Польська залізниця хоче відновити рейс до України, який їздив 13 років тому
Польський залізничний перевізник хоче повернути рейс з Україною, який востаннє їздив 13 років тому. Проте поки тривають обговорення щодо доцільності та шляхів запуску.
Про це пише польське видання Rynek Kolejowy.
Що відомо про рейс
Востаннє рейс Сянок-Хиров курсував у 2010 році. Але польський перевізник був змушений його призупинити через розорення вагонів контрабандистами та прикордонну охорону.
Ідея про відновлення рейсу з'явилася ще в середині червня. Якщо рішення все ж ухвалять, поїзд курсуватиме так: Санок - прикордонний пункт у Кросьценко - Хиров - Санок.
Відомо, що наразі тривають дослідження економічної рівноваги, на які виділили один місяць.
Зараз схожий рейс курсує біля польсько-українського кордону тричі на день, тому залізничний оператор має досвід роботи на цій лінії.
Оновлений рейс хочуть подовжити трохи більше ніж на 10 кілометрів до Кросьценка. Приведення потягів до Хирова відкрило б новий міжнародний коридор, який дозволив би українцям з Карпатського регіону легко потрапити до Польщі.
Укрзалізниця планує рейс Київ-Берлін
У 2023 році планують запустити новий рейс Прага-Чоп та заїжджати до станції Мостиська-2 у Львівській області.
Крім того, у наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто додати, що такий поїзд з Києва до Берліну уже курсував до 2012, проте згодом він став занадто збитковим.
Чеська компанія хоче також інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.
Для України така співпраця означає розвиток туризму в західні області, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.
Раніше ми розповідали, чому українці не можуть придбати квитки на більшість рейсів.