Польська залізниця хоче відновити рейс до України, який їздив 13 років тому

Польський залізничний перевізник хоче повернути рейс з Україною, який востаннє їздив 13 років тому. Проте поки тривають обговорення щодо доцільності та шляхів запуску.

Що відомо про рейс

Востаннє рейс Сянок-Хиров курсував у 2010 році. Але польський перевізник був змушений його призупинити через розорення вагонів контрабандистами та прикордонну охорону.

Ідея про відновлення рейсу з'явилася ще в середині червня. Якщо рішення все ж ухвалять, поїзд курсуватиме так: Санок - прикордонний пункт у Кросьценко - Хиров - Санок.

Відомо, що наразі тривають дослідження економічної рівноваги, на які виділили один місяць.

Зараз схожий рейс курсує біля польсько-українського кордону тричі на день, т ому залізничний оператор має досвід роботи на цій лінії.

Оновлений рейс хочуть подовжити трохи більше ніж на 10 кілометрів до Кросьценка. Приведення потягів до Хирова відкрило б новий міжнародний коридор, який дозволив би українцям з Карпатського регіону легко потрапити до Польщі.

Укрзалізниця планує рейс Київ-Берлін

У 2023 році планують запустити новий рейс Прага-Чоп та заїжджати до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Крім того, у наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто додати, що такий поїзд з Києва до Берліну уже курсував до 2012, проте згодом він став занадто збитковим.

Чеська компанія хоче також інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Для України така співпраця означає розвиток туризму в західні області, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.