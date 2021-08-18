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У Польщі у витверезнику помер 23-річний українець, якого поліцейські зв'язали ременями

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Польща, Середа 18 серпня 2021 21:01
У Польщі у витверезнику помер 23-річний українець, якого поліцейські зв'язали ременями Фото: (shutterstock.com)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі помер громадянин України, якого поліцейські після затримання залишили зв'язаним ременями у Вроцлавському витверезнику. Трагічний випадок стався 30 липня, але стало про нього відомо тільки зараз.

Про це 18 серпня передає Gazeta Wyborcza.

Повідомляється, що наприкінці минулого місяця правоохоронці помітили українця сплячим в автобусі. Чоловіка розбудили, і, як стверджується, він став поводитися буйно.

Після опізнання з'ясувалося, що він громадянин України. Молодій людині було 23 роки.

В організмі чоловіка виявлено 1,5 проміле алкоголю. З повідомлення, що надійшло до нас, випливає, що він повинен був діяти дуже агресивно, пише видання з посиланням на джерело, що знає подробиці інциденту.

Четверо правоохоронців доставили п'яного затриманого у витверезник. Там українець, як повідомляється, став буянити, битися і кусатися.

"Коли поліцейські зняли з нього наручники, почалося. Він був у люті. Одного з доглядачів вдарив кулаком, іншому сильно вдарив по пальцю", - розповів співрозмовник.

Тоді викликали другий патруль. Нетверезого чоловіка скрутили, зв'язали ременями. Затриманий почав синіти, втратив дихання та потім помер.

Трагічним випадком зараз займається районна прокуратура у Свидниці.

Про причину смерті буде відомо після розтину та отримання результатів токсикологічних досліджень. Крім того, слідчі повинні перевірити, чи не перебував чоловік крім алкоголю ще й в стані наркотичного сп'яніння.

Також повідомляється, що у правоохоронців є записи з камери спостереження в кімнаті, в якій відбувався інцидент.

Раніше повідомлялося, що днями у Польщі семеро невідомих напали на українця і закидали його пляшками.

Нагадаємо, в Польщі 24 липня на трасі зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai та мікроавтобус Volkswagen, в результаті постраждали сім громадян України. Пізніше стало відомо, що двоє українців померли в лікарні.

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