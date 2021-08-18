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В Польше в вытрезвителе умер 23-летний украинец, которого полицейские связали ремнями

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Польша, Среда 18 августа 2021 21:01
В Польше в вытрезвителе умер 23-летний украинец, которого полицейские связали ремнями Фото: (shutterstock.com)
Автор: Владимир Костырин

В Польше умер гражданин Украины, которого полицейские после задержания оставили связанным ремнями во Вроцлавском вытрезвителе. Трагический случай произошел 30 июля, но стало о нем известно только сейчас.

Об этом 18 августа передает Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что в конце прошлого месяца правоохранители заметили украинца спящим в автобусе. Мужчину разбудили, и, как утверждается, он стал вести себя буйно.

После опознания выяснилось, что он гражданин Украины. Молодому человеку было 23 года.

В организме мужчины обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Из поступившего к нам сообщения следует, что он должен был действовать очень агрессивно, пишет издание со ссылкой на источник, знающий подробности инцидента.

Четверо правоохранителей доставили пьяного задержанного в вытрезвитель. Там украинец, как сообщается, стал буянить, драться и кусаться.

"Когда полицейские сняли с него наручники, началось. Он был в ярости. Одного из смотрителей ударил кулаком, другому сильно ударил по пальцу", - рассказал собеседник.

Тогда вызвали второй патруль. Нетрезвого мужчину скрутили, связали ремнями. Задержанный начал синеть, потерял дыхание и затем умер.

Трагическим случаем сейчас занимается районная прокуратура в Свиднице.

О причине смерти будет известно после вскрытия и получения результатов токсикологических исследований. Кроме того, следователи должны проверить, не находился ли мужчина помимо алкоголя еще и в состоянии наркотического опьянения.

Также сообщается, что у правоохранителей есть записи с камеры наблюдения в комнате, в которой происходил инцидент.

Ранее сообщалось, что на днях в Польше семеро неизвестных напали на украинца и забросали его бутылками.

Напомним, в Польше 24 июля на трассе столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai и микроавтобус Volkswagen, в результате пострадали семь граждан Украины. Позже стало известно, что двое украинцев умерли в больнице.

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