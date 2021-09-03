Українські археологи повідомили про унікальну знахідку: "це взагалі фантастика!" (фото)

У Городку на території приватної садиби археологи знайшли фундамент дзвіниці костелу Святої Анн, який було зруйнованого в 30-ті роки XX століття.

За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Павла Нечитайла, під дзвіницею виявили сліди поселення VII століття до нової ери.

Мури оборонного замку розкопали археологи в Городку на пагорбі, який тут зветься гора Замчисько. Як розповів Нечитайло, цю знахідку можна вважати сенсаційною.

"Ми бачимо залишки кам’яних мурувань, які належати до цього замку, який ще пам’ятає Богдана Хмельницького, Дорошенка і князів Коріатовичів. Це абсолютна сенсація в межах Хмельниччини", - каже він.

Зокрема, замок простояв з XIV століття до другої половини XVIII століття, доки його не розібрав на будматеріали тодішній власник Городка Ян Замойський. Також археологи занурилися вглиб на 8 метрів та знайшли ужиткові речі, попри значну руйнацію земляного шару через інтенсивну господарську діяльність на цьому місці.

Сліди поселення VII століття до нової ери (фото: suspilne.media)

Окрім того, в середмісті Городка археологи віднайшли фундамент дзвіниці зруйнованого в 30-тих роках XX століття костелу Святої Анни.

Археологи у цьому невеликому розкопі під дзвіницею знайшли рештки культурного шару VII століття до нової ери, ранньоскіфського періоду.

"Я – археологічний песиміст, і я не очікував знайти під дзвіницею щось старше XVII століття. Але ми знайшли набагато більше, ніж могли сподіватися. У цьому невеликому розкопі під дзвіницею були знайдені рештки культурного шару VII століття до нової ери, ранньоскіфський період. І це була взагалі для нас фантастика", - каже Нечитайло.

Усі знахідки археологи демонстрували на пресконференції в міській раді. Загалом на дослідження було виділено 100 тисяч гривень.