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Українські археологи повідомили про унікальну знахідку: "це взагалі фантастика!" (фото)

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Городок, П'ятниця 03 вересня 2021 18:25
Українські археологи повідомили про унікальну знахідку: "це взагалі фантастика!" (фото) Знайшли сліди поселення VII століття до нової ери (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Городку на території приватної садиби археологи знайшли фундамент дзвіниці костелу Святої Анн, який було зруйнованого в 30-ті роки XX століття.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Павла Нечитайла, під дзвіницею виявили сліди поселення VII століття до нової ери.

Мури оборонного замку розкопали археологи в Городку на пагорбі, який тут зветься гора Замчисько. Як розповів Нечитайло, цю знахідку можна вважати сенсаційною.

"Ми бачимо залишки кам’яних мурувань, які належати до цього замку, який ще пам’ятає Богдана Хмельницького, Дорошенка і князів Коріатовичів. Це абсолютна сенсація в межах Хмельниччини", - каже він.

Зокрема, замок простояв з XIV століття до другої половини XVIII століття, доки його не розібрав на будматеріали тодішній власник Городка Ян Замойський. Також археологи занурилися вглиб на 8 метрів та знайшли ужиткові речі, попри значну руйнацію земляного шару через інтенсивну господарську діяльність на цьому місці.

Українські археологи повідомили про унікальну знахідку: &quot;це взагалі фантастика!&quot; (фото)Українські археологи повідомили про унікальну знахідку: &quot;це взагалі фантастика!&quot; (фото)Сліди поселення VII століття до нової ери (фото: suspilne.media)

Окрім того, в середмісті Городка археологи віднайшли фундамент дзвіниці зруйнованого в 30-тих роках XX століття костелу Святої Анни.

Археологи у цьому невеликому розкопі під дзвіницею знайшли рештки культурного шару VII століття до нової ери, ранньоскіфського періоду.

"Я – археологічний песиміст, і я не очікував знайти під дзвіницею щось старше XVII століття. Але ми знайшли набагато більше, ніж могли сподіватися. У цьому невеликому розкопі під дзвіницею були знайдені рештки культурного шару VII століття до нової ери, ранньоскіфський період. І це була взагалі для нас фантастика", - каже Нечитайло.

Усі знахідки археологи демонстрували на пресконференції в міській раді. Загалом на дослідження було виділено 100 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що у Меджибізькому замку знайшли печатки великого князя Київського, яким 900 років.

Також ми писали про те, що на Буковині археологи досліджують унікальне поселення епохи пізньої античності.

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