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У Польщі виявили проблему, пов'язану з навчанням українських школярів

Фото: у Польщі українські школярі перевантажені (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі діти з України вдень відвідували місцеві навчальні заклади, а після обіду навчалися онлайн в школах своєї країни. Таким чином деякі українські школярі перебувають у двох системах освіти одночасно, зазначає радник польського президента, професор Анджей Васько.

Про це 25 серпня передає "Польське радіо".

Так, польські педагоги намагаються знайти рішення цієї проблеми в ході спільного засідання Ради місцевого самоврядування та Ради освіти, сім'ї та виховання.

"Вони відвідують польські школи, а після обіду дистанційно навчаються в українських школах. Тому ми звертаємо увагу на те, щоб українську освіту в Польщі, пов'язану в першу чергу з рідними предметами, організовувати в суботньо-недільних школах", - висловився Васько.

Професор закликав враховувати, що українські діти, які перебувають у Польщі, "повинні залишатися у своєму мовному середовищі, культурі".

Ініціативу про навчання в "вихідних школах" по рідних дисциплінах він вважає "дуже реалістичним і хорошим рішенням", яке дозволить уникнути цілого комплексу проблем - як правових, так і системних "в обох системах освіти, які відрізняються за своєю програмою і структурою".

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За прогнозами міністерство освіти і науки Польщі, у вересні в школи підуть близько 175 тисяч дітей громадян України, яких російська війна змусила покинути свої будинки та виїхати з рідної країни.

Як звертає увагу Ukrayina.pl, перед цим польська влада наприкінці весни прогнозувала, що в школах навчатимуться приблизно 100 тисяч маленьких українських учнів.

Додамо також, що в Польщі запрацювала "гаряча лінія" для школярів і студентів з України. Зателефонувавши телефоном +48 22 100 13 00 (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00) вони можуть поспілкуватися з україномовними консультантами, отримати консультації та конкретну інформацію з питань, що цікавляться.

Так, консультанти допоможуть з питаннями доступу до освітніх послуг і приймуть скарги від біженців.

Нагадаємо, раніше ми писали, як записати дитину в польську школу, а також називали відмінності польських та українських шкіл.

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