Українських школярів у Польщі з 1 вересня чекають нововведення: що зміниться

У школах Польщі дітей з України, як і всіх інших учнів, з 1 вересня в новому навчальному році очікують деякі зміни. З'явиться новий предмет, школярів навчатимуть стрільбі, нововведення торкнуться іспиту на отримання атестата зрілості, і не тільки.

Для всіх учнів у польських школах змінюють навчальний план предмета "Освіта для безпеки", який з вересня включатиме більше елементів, пов'язаних з обороною. Вивчатимуть розбирання та складання зброї, використання пневматики, як реагувати на загрози через бойові дії.

Але новому уроці "Історія і сучасність" школярів знайомитимуть з історичними подіями після 1945 року в Польщі та світі, в тому числі й у новітньому періоді. Так, наприклад, учням розкажуть про пандемію COVID-19, про Смоленську катастрофу, та інше.

Буде оновлення й іспиту на отримання атестата зрілості - "матури". Зокрема, на його складання учням дадуть більше часу, при цьому самих завдань теж буде більше.

Для того, щоб звільнитися від відвідувань фізкультури, школярам потрібна буде відповідна довідка від лікаря-фахівця, а не сімейного лікаря.

Як пише Dziennik Polski, до такого нововведення Міносвіти Польщі підштовхнуло зниження відвідуваності цих уроків з "липовими" довідками без ґрунтовного медобстеження.

А ось батьки учнів, своєю чергою, скаржаться на вчителів фізкультури та нудні заняття, що "не спонукає молодь до активності", а також на поганий стан спортзалів у школах.