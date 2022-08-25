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В Польше обнаружили проблему, связанную с учебой украинских школьников

Фото: в Польше украинские школьники перегружены (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Польше дети из Украины днем посещали местные учебные заведения, а после обеда учились онлайн в школах своей страны. Таким образом некоторые украинские школьники находятся в двух системах образования одновременно, отмечает советник польского президента, профессор Анджей Васько.

Об этом 25 августа передает "Польское радио".

Так, польские педагоги пытаются найти решение такой проблемы в ходе совместного заседания Совета местного самоуправления и Совета образования, семьи и воспитания.

"Они посещают польские школы, а после обеда дистанционно учатся в украинских школах. Поэтому мы обращаем внимание на то, чтобы украинское образование в Польше, связанное в первую очередь с родными предметами, организовывать в субботне-воскресных школах", - высказался Васько.

Профессор призвал учитывать, что находящиеся в Польше украинские дети "должны оставаться в своей языковой среде, культуре".

Инициативу об обучении в "выходных школах" по родным дисциплинам он считает "очень реалистичным и хорошим решением", которое позволит избежать целого комплекса проблем - как правовых, так и системных "в обеих системах образования, которые отличаются по своей программе и структуре".

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По прогнозам министерство образования и науки Польши, в сентябре в школы пойдут около 175 тысяч детей граждан Украины, которых российская война заставила покинуть свои дома и выехать из родной страны.

Как обращает внимание Ukrayina.pl, перед этим польские власти в конце весны прогнозировали, что в школах будут учиться примерно 100 тысяч маленьких украинских учеников.

Добавим также, что в Польше заработала "горячая линия" для школьников и студентов из Украины. Позвонив по телефону +48 22 100 13 00 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00) они могут пообщаться с украиноязычными консультантами, получить консультации и конкретную информацию по интересующимся вопросам.

Так, консультанты помогут с вопросами доступа к образовательным услугам и примут жалобы от беженцев.

Напомним, ранее мы писали, как записать ребенка в польскую школу, а также называли отличия польских и украинских школ.

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