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В Польше построят самый большой аэропорт: как он будет выглядеть (фото)

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Польша, Вторник 15 ноября 2022 22:01
В Польше построят самый большой аэропорт: как он будет выглядеть (фото) Как будет выглядит новый аэропорт Польши (Фото: twitter.com/e_architect)
Автор: Василина Копытко

В Польше определились с проектировщиком крупнейшего аэропорта "Центральный коммуникационный порт" и показали, как он будет выглядеть. Новый аэродром будет построен в 40 километрах от Варшавы. От него будут отправляться скоростные поезда в крупнейшие польские города.

Визуальной проекцией крупнейшего аэропорта Польши поделился портал Avianews.

Что известно про аэропорт

Основные объекты воздушных ворот будут проектироваться британскими фирмами Foster + Partners и Buro Happold. За свою работу они получат 150 млн евро.

Концептуальный дизайн должны подготовить к середине 2023 года, остальные чертежи - в течение двух с половиной лет.

В новом аэропорту будут акцентировать на пространстве, естественном освещении и озеленении.

В Польше построят самый большой аэропорт: как он будет выглядеть (фото)

Новый аэропорт Польши будет построен в 40 километрах от Варшавы (Фото: twitter.com/CEEtransport)

Перед входом в терминал построят транзитный железнодорожный вокзал, с которого будут отправляться скорые поезда в крупнейшие города Польши.

Новый аэропорт сможет обслуживать 40 млн пассажиров в год. Но архитекторы спроектируют его так, что при необходимости это количество можно будет скорректировать - увеличить или уменьшить.

Пока крупнейшим аэропортом Польши является аэропорт Шопена, что на окраине Варшавы. Он несколько зажат инфраструктурой польской столицы, поэтому это не позволяет дальнейшего увеличения трафика.

В 2019 году этот аэропорт обслужил 18,8 млн пассажиров, что является рекордом за всю историю аэропорта.

В Польше построят самый большой аэропорт: как он будет выглядеть (фото)

В Польше построят самый большой аэропорт: как он будет выглядеть (фото)В Польше построят самый большой аэропорт: как он будет выглядеть (фото)

В Польше построят самый большой аэропорт: как он будет выглядеть (фото)

"Центральный коммуникационный порт" станет крупнейшим аэропортом Польши (Фото: https://twitter.com/AirportTidings)

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Напомним, что недавно "Новая Почта" открыла новые отделения в Польше.

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