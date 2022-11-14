Помогут в Украине. Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев

В Польше меняют стратегию по отношению к украинским беженцам – теперь бегущим от войны будут создавать условия для проживания в Украине.

Для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Польша создает условия, чтобы украинцы могли вернуться домой

Польское правительство в сотрудничестве с украинскими властями меняет свою стратегию относительно бегущих от войны – речь идет о гуманитарной помощи в пределах Украины. К примеру, строительство контейнерных городков в Украине должно помочь остановить следующую волну беженцев в Европе.

За девять месяцев с начала войны польские границы переселили более 7,6 млн украинцев, 5,8 млн – выехали из Польши. По данным Пограничной службы, трафик на границе формируют украинцы, посещающие родных в Польше или совершающие покупки.

Фото: Пограничник Польши на границе с Украиной (twitter.com/straz_graniczna)

Однако ООН предупреждает, что зима может спровоцировать новую волну миграции. Европейские страны к этому не готовы, Украина тоже не хочет терять молодые семьи с детьми, которые могут не вернуться, отмечает издание.

"Украина отдает себе отчет в огромном оттоке населения и демографических проблемах, которые могут возникнуть. Уже подсчитано, если жители продолжат массово покидать Украину, то в 2030 году их будет около 35 миллионов", - пояснил профессор Петр Длугош из Краковского университета.

По его словам, в Украине создаются разные стратегии и решения для предотвращения депопуляции и дальнейшей эмиграции. Польша как друг Украины не будет пытаться привлечь как можно больше рабочей силы, а будет создавать климат для украинцев, чтобы они могли вернуться домой и восстановить страну.

"Нет никаких признаков, что начнется новая волна беженцев"

Украинское правительство делает все, чтобы украинцы остались дома, хотя Польша готовится к разным сценариям зимой, отмечает Павел Шефернакер, уполномоченный представитель правительства по делам военных беженцев из Украины.

"Конечно, может быть другая ситуация, потому что зима, а также события, связанные с динамикой войны, могут привести к тому, что люди будут приезжать к нам чаще. Давайте подготовимся к такому повороту событий. На следующей неделе состоятся видеоконференции воевод с местными органами власти, чтобы обновить информацию о местах, которые можно было бы использовать при наплыве беженцев. Но, на наш взгляд, такого сценария не будет", - сказал Шефернакер.

Фото: В Польше не видят признаков новой волны беженцев (gettyimages.com)

Он обращает внимание, что сейчас люди переезжают внутри Украины – например, из Киева едут на окраины Львова или к родственникам в пригород, но из страны не выезжают.

"Сегодня нет никаких признаков того, что начнется новая волна беженцев. Украинцы заботятся о том, чтобы в их стране осталось больше людей. Они знают, что следующая волна беженцев будет их поражением в этой войне, потому что россияне хотят, чтобы украинцы уехали из страны и больше не возвращались", – резюмирует чиновник.

Польша строит в Украине контейнерные городки для 20 тысяч человек

В настоящее время правительство Польши строит в Украине модульное жилье, консультируясь с украинскими властями. Жилые комплексы на 20 000 переселенцев – это складные контейнеры, их легко транспортировать и развертывать.

Фото: Модульные дома оборудованы мебелью (gettyimages.com)

Первый городок был открыт во Львове. На сегодняшний день построено 19 подобных центров во Львовской, Киевской, Черниговской областях. Еще 8 модульных городков строят в Киевской области.

Отмечается, что дома могут быть построены отдельно или объединены в одной локации. Каждая комната меблирована. Также на территории центра предусмотрены оборудованные туалеты, склады, медпункт и столовая.

Польша уже потратила около 5,5 млрд злотых на помощь беженцам из Украины, включая проживание, льготы, питание.

Напомним, мы писали, в каких регионах Украины больше мест для переселенцев.