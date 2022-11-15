У Польщі збудують найбільший аеропорт: як він виглядатиме (фото)

У Польщі визначились із проєктувальником найбільшого аеропорту "Центральний комунікаційний порт" та показали, який вигляд той матиме. Нове летовище збудуть за 40 кілометрів від Варшави. Від нього відправлятимуться швидкісні потяги до найбільших польських міст.

Що відомо про аеропорт

Основні об’єкти повітряних воріт проєктуватимуть британські фірми Foster + Partners та Buro Happold. За свою роботу отримають 150 млн євро.

Концептуальний дизайн мають підготувати до середини 2023 року, решту креслень - протягом двох з половиною років.

У новому аеропорту акцентуватимуть на просторі, природному освітленні та озелененні.

Новий аеропорт Польщі збудуть за 40 кілометрів від Варшави (Фото: twitter.com/CEEtransport)

Перед входом у термінал буде транзитний залізничний вокзал, з якого відправлятимуться швидкі потяги до найбільших міст Польщі.

Нове летовище зможе обслуговувати 40 млн пасажирів на рік. Але архітектори спроєктують його так, що за потреби цю кількість можна буде скоригувати - збільшити або зменшити.

Поки найбільшим аеропортом Польщі є летовище Шопена, що на околиці Варшави. Воно дещо затиснуте інфраструктурою польської столиці, тому це не дозволяє подальшого збільшення трафіку.

2019 року цей аеропорт обслужив 18,8 млн пасажирів, що є рекордом за всю історію летовища.

"Центральний комунікаційний порт" стане найбільшим аеропортом Польщі (Фото: https://twitter.com/AirportTidings)