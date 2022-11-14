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Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят

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Польша, Понедельник 14 ноября 2022 18:25
Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят Фото: "Новая почта" открыла в Польше еще два отделения (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Владимир Костырин

"Новая почта" продолжает расширять свое присутствие на рынке Польши, и теперь помимо Варшавы и Кракова заработали также отделения еще в двух городах этой страны - в Познани и Жешуве.

Об этом 1 ноября передали на Facebook-странице "НП".

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в четырех городах Польши работают восемь отделений украинской компании.

"Отныне отправить или получить посылку до 30 кг можно из 8 отделений в 4 городах Польши", - говорится в сообщении.

Также в "Новой почте" показали фото, как выглядят новые отделения в Познани и Жешуве:

Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядятНовая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят

Фото: отделение "НП" в Познани

Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят

Фото: отделение "НП" в Жешуве

Адреса отделений и графики работы

  • В Познани отделение №60/1 работает по адресу ул. Garbary 95, 61-86

График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.

  • В Жешуве отделение №35/1 работает по адресу аллея Józefa Piłsudskiego 34, 35-001

График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.

  • В Варшаве отделения работают:
  1. на улице Stefana Okrzei 18, 03-710
  2. на улице Kaliny Jędrusik 9, 01-748
  3. на улице Gen. Józefa Zajączka 11, 01-510
  4. на улице Męcińska 18, 04-086

График: пн.- пт. с 08:00 до 20:00, в выходные с 09:00 до 18:00.

  • В Кракове отделения работают по адресу
  1. на улице Kamienna 19b, 30-001
  2. на улице Lipska 4, 30-721

График: пн. - пт. с 08:00 до 20:00, в сб. - вс. с 09:00 до 18:00.

Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят

Какие тарифы

В "Новой почте" действуют такие тарифы на отправку посылок из Украины в Польшу и в обратном направлении:

  • посылка до 2 кг - 250 гривен / около 30 злотых,
  • посылка до 10 кг - 325 гривен / около 45 злотых,
  • посылка до 30 кг - 400 гривен / около 50 злотых.

Срок доставки - от 5 дней.

Ранее мы писали, что в августе "Укрпочта" и Poczta Polska решили упростить почтовые пересылки между странами.

Напомним также, что в октябре "Новая почта" возобновила работу в Херсонской области в деоккупированных населенных пунктах.

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