Новая почта открыла новые отделения в Польше. Вот как они выглядят
"Новая почта" продолжает расширять свое присутствие на рынке Польши, и теперь помимо Варшавы и Кракова заработали также отделения еще в двух городах этой страны - в Познани и Жешуве.
Об этом 1 ноября передали на Facebook-странице "НП".
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в четырех городах Польши работают восемь отделений украинской компании.
"Отныне отправить или получить посылку до 30 кг можно из 8 отделений в 4 городах Польши", - говорится в сообщении.
Также в "Новой почте" показали фото, как выглядят новые отделения в Познани и Жешуве:
Фото: отделение "НП" в Познани
Фото: отделение "НП" в Жешуве
Адреса отделений и графики работы
- В Познани отделение №60/1 работает по адресу ул. Garbary 95, 61-86
График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.
- В Жешуве отделение №35/1 работает по адресу аллея Józefa Piłsudskiego 34, 35-001
График: с подельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.
- В Варшаве отделения работают:
- на улице Stefana Okrzei 18, 03-710
- на улице Kaliny Jędrusik 9, 01-748
- на улице Gen. Józefa Zajączka 11, 01-510
- на улице Męcińska 18, 04-086
График: пн.- пт. с 08:00 до 20:00, в выходные с 09:00 до 18:00.
- В Кракове отделения работают по адресу
- на улице Kamienna 19b, 30-001
- на улице Lipska 4, 30-721
График: пн. - пт. с 08:00 до 20:00, в сб. - вс. с 09:00 до 18:00.
Какие тарифы
В "Новой почте" действуют такие тарифы на отправку посылок из Украины в Польшу и в обратном направлении:
- посылка до 2 кг - 250 гривен / около 30 злотых,
- посылка до 10 кг - 325 гривен / около 45 злотых,
- посылка до 30 кг - 400 гривен / около 50 злотых.
Срок доставки - от 5 дней.
Ранее мы писали, что в августе "Укрпочта" и Poczta Polska решили упростить почтовые пересылки между странами.
Напомним также, что в октябре "Новая почта" возобновила работу в Херсонской области в деоккупированных населенных пунктах.