В Польше открыли круглосуточную часовню, где священник не нужен: в чем ее особенность

В польском городе Познань появилась инновационная часовня, оснащенная искусственным интеллектом. Верующие могут задавать чат-боту вопросы о религии, а также использовать часовню для молитвы и встреч.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польский сайт новостей RMF24.
Наночасовню, управляемую искусственным интеллектом, запустили в приходе Св. Имя Иисуса. Теперь верующие могут получить ответы на свои вопросы о вере не только у священника или в книгах, но и у чат-бота GPT. Часовня открыта 24/7, и каждый может прийти сюда, чтобы помолиться, встретиться с друзьями или просто отдохнуть.
"В специальной наночасовне также можно задавать вопросы искусственному интеллекту", - рассказывает приходской священник отец Радек Раковский.
Прихожане всегда могут задать волнующие их вопросы о вере или церкви.
Наночасовня в Познани (фото: RMF FM)
"Раньше ключи от часовни раздавали всем желающим, но их количество быстро выросло, и мы потеряли контроль. Теперь же доступ осуществляется через специальное приложение. Благодаря этому мы всегда знаем, кто посещает нашу часовню", - объясняет отец Раковский.
Такое решение призвано упростить доступ к часовне и сделать ее более удобной для верующих.
"Мы хотим, чтобы священник мог уделять больше времени общению с прихожанами, а не отвечать на все их вопросы. Искусственный интеллект поможет верующим глубже погрузиться в свою веру", - подчеркивает отец Раковский.
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