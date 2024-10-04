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В Польше открыли круглосуточную часовню, где священник не нужен: в чем ее особенность

В чем особенность новой круглосуточной часовни в Польше, где нет священника (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

В польском городе Познань появилась инновационная часовня, оснащенная искусственным интеллектом. Верующие могут задавать чат-боту вопросы о религии, а также использовать часовню для молитвы и встреч.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польский сайт новостей RMF24.

Что известно про часовню

Наночасовню, управляемую искусственным интеллектом, запустили в приходе Св. Имя Иисуса. Теперь верующие могут получить ответы на свои вопросы о вере не только у священника или в книгах, но и у чат-бота GPT. Часовня открыта 24/7, и каждый может прийти сюда, чтобы помолиться, встретиться с друзьями или просто отдохнуть.

"В специальной наночасовне также можно задавать вопросы искусственному интеллекту", - рассказывает приходской священник отец Радек Раковский.

Прихожане всегда могут задать волнующие их вопросы о вере или церкви.

Наночасовня в Познани (фото: RMF FM)

"Раньше ключи от часовни раздавали всем желающим, но их количество быстро выросло, и мы потеряли контроль. Теперь же доступ осуществляется через специальное приложение. Благодаря этому мы всегда знаем, кто посещает нашу часовню", - объясняет отец Раковский.

Такое решение призвано упростить доступ к часовне и сделать ее более удобной для верующих.

"Мы хотим, чтобы священник мог уделять больше времени общению с прихожанами, а не отвечать на все их вопросы. Искусственный интеллект поможет верующим глубже погрузиться в свою веру", - подчеркивает отец Раковский.

У нас также есть материал про 5 городов в мире, где искусственный интеллект начинает менять жизнь.

А еще мы писали, что церковь дала разъяснение украинцам, которым религия не разрешает брать оружие в руки.

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