5 городов в мире, где искусственный интеллект меняет жизнь

Столица Аргентины опередила время, запустив свой чат-бот в 2019 году. "Boti" развивался вместе с генеративным ИИ, достигнув рекорда в 11 миллионов разговоров в январе 2022 года, чтобы стать "предпочтительным каналом для граждан".

Он служил официальным правительственным каналом для тестирования и вакцинации во время пандемии, но теперь расширил свою сферу деятельности, включив такие услуги, как прокат велосипедов и социальное обслуживание.

This is amazing. In Buenos Aires, people can now send an audio clip of their cough using a WhatsApp voice memo to the Boti chatbot and it'll check the audio pattern for COVID. Accuracy is apparently 88%. https://t.co/tgE1ocFCmU