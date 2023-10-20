Церковь сказала, что делать с украинцами, которым религия не разрешает брать оружие в руки

Во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций рассказали, что делать верующим, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Всеукраинского совета Церквей и Религиозных Организаций.

На встрече Совета церквей с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсуждались важные вопросы.

"Главы и представители конфессий обсудили с главой правительства ряд практических вопросов, которые особенно актуальны в условиях военного положения. Прежде всего говорилось о содействии душепастырской и социально-гуманитарной деятельности религиозных организаций, направленной на оказание помощи пострадавшим от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Более того, особое внимание участники встречи уделили деятельности священнослужителей во время войны, в частности как капелланов в учреждениях здравоохранения и военных капелланов.

Другим вопросом была проблематика практического механизма реализации конституционной гарантии на альтернативную (невоенную) службу для верующих, религиозные убеждения которых не позволяют брать в руки оружие.

"Вместо уголовного преследования таких верующих будет целесообразно привлечь их к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований", - заявили в совете.

Отметим, что во встрече приняли участие главы и уполномоченные представители Православной Церкви Украины, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской, Церкви адвентистов Христианской Евангельской Церкви, Украинской Евангельской Церкви, Украинской Лютеранской Церкви, Немецкой евангелической лютеранской церкви Украины, Духовного управления мусульман Украины, Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, Объединения иудейских религиозных организаций Украины и Украинского Библейского общества.