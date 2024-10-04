У Польщі відкрили цілодобову каплицю, де священик не потрібен: у чому її особливість

Що відомо про каплицю

Нанокаплицю, керовану штучним інтелектом, запустили у парафії Св. Ім'я Ісуса. Тепер віруючі можуть отримати відповіді на свої запитання про віру не лише у священика або в книгах, а й у чат-бота GPT. Каплиця відкрита 24/7 і кожен може прийти сюди, щоб помолитися, зустрітися з друзями або просто відпочити.

"У спеціальній нанокаплиці також можна ставити питання штучному інтелекту", - розповідає парафіяльний священик отець Радек Раковський.

Парафіяни завжди можуть поставити питання, що хвилюють їх, про віру або церкву.

Нанокаплиця у Познані (фото: RMF FM)

"Раніше ключі від каплиці роздавали всім охочим, але їхня кількість швидко зросла, і ми втратили контроль. Тепер же доступ здійснюється через спеціальний додаток. Завдяки цьому ми завжди знаємо, хто відвідує нашу каплицю", - пояснює отець Раковський.

Таке рішення покликане спростити доступ до каплиці та зробити її зручнішою для віруючих.

"Ми хочемо, щоб священик міг приділяти більше часу спілкуванню з парафіянами, а не відповідати на всі їхні запитання. Штучний інтелект допоможе віруючим глибше поринути у свою віру", - наголошує отець Раковський.