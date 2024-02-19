Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024: певицу обвинили в нечестной победе

Скандал на Евровидении 2024

В отличие от Украины, где зрители имеют равные права голосовать вместе с профессиональным жюри во время национального отбора, в Польше представителя страны выбирает исключительно специальная музыкальная комиссия.

Этот выбор уже не впервые вызывает разочарование у публики.

Согласно информации с польского сайта, 24-летняя LUNA, которая будет представлять свою страну в этом году на Евровидении, имеет ту же фамилию, что и владелец крупной семейной компании DAWTONA.

Критики высказали подозрения о том, что она является дочерью "овощного магната" Анджея Вильгомса, и предположили, что богатый отец мог "купить" ей победу на отборе.

Однако пока неизвестно, насколько это правдиво, поскольку совпадение фамилий также может быть случайным.

LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)

Что пишут пользователи

Польше очень нужны честные и профессиональные выборы. Принятие решений за закрытыми дверями - самое плохое, что может случиться.

Для меня эта песня такая же, как и все остальные. Она ничем не выделяется.

Я не понимаю, почему какое-то жюри из 5 человек решает, кто будет представлять всю нашу страну. Смех и только

Мы наивно думали, что новый отбор будет голосом зрителей, вы снова нас разочаровали

В настоящее время Luna не прокомментировала обвинения, выдвинутые в ее адрес публикой.

У нее много поклонников, которые поддерживают ее и защищают от критики в соцсетях.

LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)

Известно, что она работает в индустрии уже много лет и выпустила несколько музыкальных клипов, набравших сотни тысяч просмотров.