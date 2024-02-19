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Польща обрала представницю на Євробачення 2024: співачку звинуватили у нечесній перемозі

LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)
Автор: Іванна Пашкевич

Польща визначила свого представника на конкурсі Євробачення 2024. Таким чином, сусідню країну на музичному заході у Швеції представить артистка LUNA (справжнє ім'я - Олександра Вільгомас) з піснею "The Tower", що викликало невдоволення у багатьох поляків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Super Express.

Скандал на Євробаченні 2024

На відміну від України, де глядачі мають рівні права голосувати разом із професійним журі під час національного відбору, у Польщі представника країни обирає виключно спеціальна музична комісія.

Цей вибір уже не вперше викликає розчарування у публіки.

 

Згідно з інформацією з польського сайту, 24-річна LUNA, яка буде представляти свою країну цьогоріч на Євробаченні, має те саме прізвище, що й власник великої сімейної компанії DAWTONA.

Критики висловили підозри про те, що вона є дочкою "овочевого магната" Анджея Вільгомса, і припустили, що багатий батько міг "купити" їй перемогу на відборі.

Однак наразі невідомо, наскільки це правдиво, оскільки збіг прізвищ також може бути випадковим.

LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)

Що пишуть юзери

  • Польщі дуже потрібні чесні та професійні попередні вибори. Ухвалення рішень за закритими дверима - найгірше, що може трапитися.
  • Для мене ця пісня така сама, як і всі інші. Вона нічим не виділяється.
  • Я не розумію, чому якесь журі з 5 осіб вирішує, хто представлятиме всю нашу країну. Сміх та й годі
  • Ми наївно думали, що новий відбір буде голосом глядачів, ви знову нас розчарували

Наразі Luna не прокоментувала звинувачення, висунуті на її адресу публікою.

У неї є багато шанувальників, які підтримують її і захищають від критики у соцмережах.

LUNA (фото: instagram.com/musicofluna)

Відомо, що вона працює в індустрії вже багато років і випустила кілька музичних кліпів, які набрали сотні тисяч переглядів.

Раніше Німеччина обрала представника на Євробачення 2024, і в мережі також незадоволені.

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