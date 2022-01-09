Покладіть в мішок з картоплею ці фрукти, і вона не буде проростати
Багато українців запасаються на зиму одним з головних овочів нашого раціону - картоплею. Але ближче до весни бульби починають проростати, втрачають вологу, вагу, зморщуються, частину доводиться викидати.
Про це пише Novate.
Звичка зберігати картоплю в мішках і ящиках в підвалах і льохах залишилася у нас з радянських часів, коли взимку овоч був практично недоступний.
Зараз багато людей продовжують робити запаси, адже в сезон збору картопля дешевше. Обсяги збережених запасів зменшилися, але картопля проростати по весні не перестала.
Простий бабусин спосіб
Зазвичай проблема паростків виникає в разі підвищення навколишньої температури повітря. При цьому овочі навіть стають шкідливими, тому що в них накопичується токсичний соланін.
Але проблема вирішується просто, швидко і що важливо - дешево. Ще наші бабусі використовували цю хитрість, тому вона перевірена десятиліттями і ефективна.
В ящик або мішок з картоплею необхідно покласти два-три яблука. Справа в тому, що фрукти виділяють етилен, який припиняє процес проростання пасльонових.
Раніше ми писали, який овоч насправді не потрібно чистити від шкірки, хоча майже всі ми її знімаємо.
Також лікар назвала копійчаний овоч, що уповільнює старіння.