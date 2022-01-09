Покладіть в мішок з картоплею ці фрукти, і вона не буде проростати

Багато українців запасаються на зиму одним з головних овочів нашого раціону - картоплею. Але ближче до весни бульби починають проростати, втрачають вологу, вагу, зморщуються, частину доводиться викидати.

Звичка зберігати картоплю в мішках і ящиках в підвалах і льохах залишилася у нас з радянських часів, коли взимку овоч був практично недоступний.

Зараз багато людей продовжують робити запаси, адже в сезон збору картопля дешевше. Обсяги збережених запасів зменшилися, але картопля проростати по весні не перестала.

Простий бабусин спосіб

Зазвичай проблема паростків виникає в разі підвищення навколишньої температури повітря. При цьому овочі навіть стають шкідливими, тому що в них накопичується токсичний соланін.

Але проблема вирішується просто, швидко і що важливо - дешево. Ще наші бабусі використовували цю хитрість, тому вона перевірена десятиліттями і ефективна.

В ящик або мішок з картоплею необхідно покласти два-три яблука. Справа в тому, що фрукти виділяють етилен, який припиняє процес проростання пасльонових.