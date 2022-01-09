Положите в мешок с картошкой эти фрукты, и она не будет прорастать

Многие украинцы запасаются на зиму одним из главных овощей нашего рациона - картофелем. Но ближе к весне клубни начинают прорастать, теряют влагу, вес, сморщиваются, часть приходится выбрасывать.

Привычка хранить картофель в мешках и ящиках в подвалах и погребах осталась у нас с советских времен, когда зимой овощ был практически недоступен.

Сейчас многие люди продолжают делать запасы, ведь в сезон сбора картофель дешевле. Объемы хранимых запасов уменьшились, но картофель прорастать по весне не перестал.

Простой бабушкин способ

Обычно проблема ростков возникает в случае повышения окружающей температуры воздуха. При этом овощи даже становятся вредными, потому что в них накапливается токсичный соланин.

Но проблема решается просто, быстро и что важно - дешево. Еще наши бабушки использовали эту хитрость, поэтому она проверена десятилетиями и эффективна.

В ящик или мешок с картофелем необходимо положить два-три яблока. Дело в том, что фрукты выделяют этилен, который прекращает процесс прорастания пасленовых.