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Повний місяць у грудні: астрологи попереджають про небезпеку

STYLERЖиття    11.12.2019 - 15:11
Повний місяць у грудні: астрологи попереджають про небезпеку
Повний місяць у грудні 2019 (Фото: pixabay.com)

Повний місяць у грудні 2019 стане найбільш напруженим періодом

Астрологи попереджають про небезпеку, яке може підстерігати під час повного місяця в грудні. Настане воно в четвер, 12 грудня, о 7:15 ранку. Згідно легенд, повню в грудні називають "повня довгої ночі" або "холодним повним місяцем", так як саме в грудні воно максимально близько до дня зимового сонцестояння.

Повня в грудні настане у Знаку Близнюків і під впливом сприятливого аспекту Меркурія і Сатурна.

Що кажуть астрологи

Як пояснюють астрологи, в цей день можливі кардинальні внутрішні зміни і приємні сюрпризи, однак буде відчуватися загальна напруженість і мирна обстановка може перетворитися в ризиковану і навіть критичну.

В голову лізтимуть негативні думки, які будуть отруювати свідомість. Щоб уникнути нав'язливих думок про погане, астрологи радять перемкнутися на щось нейтральне, а глобальні роздуми відкласти на потім.

В цей день люди можуть відчути невизначену тягу до алкоголю, що може призвести до дуже непередбачуваних негативних наслідків. Від відвідування барів і серйозних узливань у цей день краще відмовитися. Може також з'явитися відчуття пригніченості, сильного хвилювання, дратівливості, гніву, туги.

Виходячи на вулицю варто тепліше одягнутися, так як саме 12 грудня є ризик підхопити застуду і відчути загострення хронічних захворювань. День варто провести в приємних заняттях, милуючись на прекрасне і не втрачати самовладання.

Також не рекомендується:

  • Починати нові справи.
  • Піддаватися на провокації і агресію оточуючих.
  • Заводити серйозні розмови з близькими і з'ясовувати відносини.
  • Позичати гроші і брати в борг.
  • Дивитися фільми жахів і читати страшні історії.
  • Не варто приймати важливі рішення про переїзд або зміну роботи.
  • Підписувати важливі документи та укладати договори.
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